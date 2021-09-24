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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 10:14
Мне кажется вам проще будет узнать если вы обратитесь в консьерж службу вашей МПС. Они видят какие карты каких банков учавствуют в программе и сколько раз можно воспользоваться услугой
Додано: Сер 22 вер, 2021 17:12
Re: Банк Восток
У вайбер прицшло. Бвр знову пролітає?
Даруємо 50 гривень!
Отримати 50 грн просто, як поповнити мобільний! Це все, що треба зробити
(checkmark)Поповніть мобільний на 150 грн
або Зробіть будь-який інший платіж у мобільному додатку Банку Восток на 150 грн Сертифікат на покупки в «Сільпо» ваш!
Так, це все! Жодних прихованих умов!
Насолоджуйтесь використанням мобільного додатка Банку Восток:
Додано: Сер 22 вер, 2021 17:23
Re: Банк Восток
Открыл сегодня карту бвр.У них теховердрафт есть или сразу можно деньгами пользоваться?
Додано: Чет 23 вер, 2021 10:24
Re: Банк Восток
Одразу
Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:43
Re: Банк Восток
Відкрив картку за запрошенням одного з форумчан, пройшло майже 2 тижні, а 50 грн так і не нарахували. В когось таке було?
Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:49
Было у человека который воспользовался моей рефкгй в этом месяце. Он обратился в поддержку и там потребовали телефон того чья была ссылка. После разбирательств примерно за неделю начислили обоим - буквально позавчера. Так что пишите в поддержку. Само оно не рассосется
Додано: Суб 25 вер, 2021 00:34
У меня тоже такое было, мне не начисляли. Таки пишите в поддержку. И готовьтесь к выносу мозга, там требуют такое- надайте, будь ласка, скріншот повідомлення котре вам прислали з запрошення, потрібно щоб на скріншоті було видно дату коли ви запрошення отримали. Уточніть прізвище ім'я по-батькові та фінансовий номер людини що вас запросила...
Тк ссылка была форумчанина, ничего этого у меня не было (только ссылка), и целый день мурыжили, что без этих данных вопрос ну никак не решится. Так у них, видать, в методичках Совсем достали, и тогда помогли магические слова "тогда я пишу жалобу в НБУ". И о чудо, данных о дате установки мною приложения, самой ссылки и названия форума оказалось достаточно, даже ник форумчанина не сдал, чз несколько дней всё начислили Поэтому сразу отвечайте, какие данные есть и что других нет, тк друг с форума. Ну, если есть телефон друга, оно, конечно, быстрее будет.
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