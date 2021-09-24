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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:14

Мне кажется вам проще будет узнать если вы обратитесь в консьерж службу вашей МПС. Они видят какие карты каких банков учавствуют в программе и сколько раз можно воспользоваться услугой
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:12

Re: Банк Восток

У вайбер прицшло. Бвр знову пролітає?

Даруємо 50 гривень!

Отримати 50 грн просто, як поповнити мобільний! Це все, що треба зробити
(checkmark)Поповніть мобільний на 150 грн
або Зробіть будь-який інший платіж у мобільному додатку Банку Восток на 150 грн Сертифікат на покупки в «Сільпо» ваш!

Так, це все! Жодних прихованих умов!

Насолоджуйтесь використанням мобільного додатка Банку Восток:
https://bit.ly/2XVhSUk
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:23

Re: Банк Восток

Открыл сегодня карту бвр.У них теховердрафт есть или сразу можно деньгами пользоваться?
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 10:24

Re: Банк Восток

Одразу
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:43

Re: Банк Восток

Відкрив картку за запрошенням одного з форумчан, пройшло майже 2 тижні, а 50 грн так і не нарахували. В когось таке було?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:49

  Пансер написав:Відкрив картку за запрошенням одного з форумчан, пройшло майже 2 тижні, а 50 грн так і не нарахували. В когось таке було?

Было у человека который воспользовался моей рефкгй в этом месяце. Он обратился в поддержку и там потребовали телефон того чья была ссылка. После разбирательств примерно за неделю начислили обоим - буквально позавчера. Так что пишите в поддержку. Само оно не рассосется :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 00:34

  Пансер написав:Відкрив картку за запрошенням одного з форумчан, пройшло майже 2 тижні, а 50 грн так і не нарахували. В когось таке було?

У меня тоже такое было, мне не начисляли. Таки пишите в поддержку. И готовьтесь к выносу мозга, там требуют такое- надайте, будь ласка, скріншот повідомлення котре вам прислали з запрошення, потрібно щоб на скріншоті було видно дату коли ви запрошення отримали. Уточніть прізвище ім'я по-батькові та фінансовий номер людини що вас запросила...
Тк ссылка была форумчанина, ничего этого у меня не было (только ссылка), и целый день мурыжили, что без этих данных вопрос ну никак не решится. Так у них, видать, в методичках :) Совсем достали, и тогда помогли магические слова "тогда я пишу жалобу в НБУ". И о чудо, данных о дате установки мною приложения, самой ссылки и названия форума оказалось достаточно, даже ник форумчанина не сдал, чз несколько дней всё начислили :) Поэтому сразу отвечайте, какие данные есть и что других нет, тк друг с форума. Ну, если есть телефон друга, оно, конечно, быстрее будет.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:02

Ну, вот я и в Бобре! (старшее поколение должно улыбнуться, вспомнив, какую фразу из рекламы я использовал)

Честно перечитал тему с 16-й страницы (первого упоминания о карте БВР), но несколько вопросов все же остались. Буду крайне признателен за ответы.

Изначально открывал карту ради Назбиратуса. Т.к. отделения Форварда в нашем городе нет, а значит, и Пенсионки у меня пока нет, то 7% на остаток - очень даже неплохо (сейчас все, кроме Прозапаса, лежит под 5% - Аккорд, ПУМБ, Альфа, Моно)
Кредлимит не просил, но дали 10000 (все дают, не спешу отказываться).
Но в связи с этим вопрос.
1.Пополнение своими средствами Назбиратуса со счета, на котором лежат кредитные деньги - без комиссии, правильно же?
2. А если я начну расплачиваться картой в Сильпо... зацеплю кредитный лимит и уйду в минус... то пополнить Назбиратус я смогу, только погасив задолженность? Или же есть какой-то другой способ пополнения Назбиратуса, например, с карты другого банка, не зацепляя этот счет?

Далее. С легкой руки Укрсиббанка, подарившего нам Ньюкард, стал в свое время клиентом Сильпо (благо, новый магазин открылся недалеко). В этом месяце, так сложилось, выпотрошил полностью Ньюкард, О.карту и даже КБОшку, которая пылилась на полке.
Почитал тему и понял, что можно платить этой картой, заказывая через интернет, - и получить 5% баллами-бонусами (что меня вполне устраивает). Т.е. с этим понятно.
А если платить на месте - то будет только 2,5%, что меньше, чем той же Б5 через QR код, правильно ли я понимаю?

Ну и, возможно, какие-то моменты, которые я упустил.
Еще раз большое спасибо за ответы!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:09

1. Все правильно.
2. Видел утназбиратуса типа есть свой ибан. Возможно на его можно сэпить. Но пусть тут более опытные подсказывают - уименя лимита нет - не парюсь ;)
По заказу через интернет бывают вкусные акции - например в августе ери заказе и оплате от 1250 грн. давали 100 баллов. Но а так да типа 5%, но платить тоже надо в интернете. Если плвтеж вдруК не пройдет и вам придется платить на месте - дадут только 2%. И да на месте лучше имхо платить той же б5 (не говоря уже про сибас или о.банку) - по б5 будет 2% живыми дееьгами плюс 0,5% баллами ща приложуху, а у бвр просто 2,5% баллами - что имхо чуть хуже.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:15

  Flamingo написав:у меня лимита нет - не парюсь ;)

+1
Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме
mustbe
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