Додано: Суб 25 вер, 2021 12:02

Ну, вот я и в Бобре! (старшее поколение должно улыбнуться, вспомнив, какую фразу из рекламы я использовал)



Честно перечитал тему с 16-й страницы (первого упоминания о карте БВР), но несколько вопросов все же остались. Буду крайне признателен за ответы.



Изначально открывал карту ради Назбиратуса. Т.к. отделения Форварда в нашем городе нет, а значит, и Пенсионки у меня пока нет, то 7% на остаток - очень даже неплохо (сейчас все, кроме Прозапаса, лежит под 5% - Аккорд, ПУМБ, Альфа, Моно)

Кредлимит не просил, но дали 10000 (все дают, не спешу отказываться).

Но в связи с этим вопрос.

1.Пополнение своими средствами Назбиратуса со счета, на котором лежат кредитные деньги - без комиссии, правильно же?

2. А если я начну расплачиваться картой в Сильпо... зацеплю кредитный лимит и уйду в минус... то пополнить Назбиратус я смогу, только погасив задолженность? Или же есть какой-то другой способ пополнения Назбиратуса, например, с карты другого банка, не зацепляя этот счет?



Далее. С легкой руки Укрсиббанка, подарившего нам Ньюкард, стал в свое время клиентом Сильпо (благо, новый магазин открылся недалеко). В этом месяце, так сложилось, выпотрошил полностью Ньюкард, О.карту и даже КБОшку, которая пылилась на полке.

Почитал тему и понял, что можно платить этой картой, заказывая через интернет, - и получить 5% баллами-бонусами (что меня вполне устраивает). Т.е. с этим понятно.

А если платить на месте - то будет только 2,5%, что меньше, чем той же Б5 через QR код, правильно ли я понимаю?



Ну и, возможно, какие-то моменты, которые я упустил.

Еще раз большое спасибо за ответы!