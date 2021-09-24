|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:28
mustbe написав: Flamingo написав:
у меня лимита нет - не парюсь
+1
Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме
Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4914
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 3441 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19901
|3022663
|
|
|2892
|220484
|
|
|98369
|12686954
|
|