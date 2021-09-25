RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:28

  mustbe написав:
  Flamingo написав:у меня лимита нет - не парюсь ;)

+1
Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме

Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...
Искатель
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 22.02.16
Подякував: 749 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:18

Re: Банк Восток

Подскажите, была неудачная оплата в сильпо через приложение, но сумму покупки заблочило на карте, сколько такой блок может висеть? Уже третий день пошел, а блокировка не снимается
Boundless
 
Повідомлень: 1967
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:21

  Искатель написав:
  mustbe написав:Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме

Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...

В моём флоу - кредлим только мешает.
Как в вашем - решать только вам
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5860
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:58

  mustbe написав:
  Искатель написав:
  mustbe написав:Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме

Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...

В моём флоу - кредлим только мешает.
Как в вашем - решать только вам

Отказался.
Искатель
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 22.02.16
Подякував: 749 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
4
6
1
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9836, 9837, 9838
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98373 12691210
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 23:14
mephala
Райффайзен Банк 1 ... 831, 832, 833
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8326 2013811
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 18:59
Goodman
Идея Банк 1 ... 1989, 1990, 1991
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19903 3023343
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 13:50
Starter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98374)
26.09.2021 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.