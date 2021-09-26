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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:28

  mustbe написав:
  Flamingo написав:у меня лимита нет - не парюсь ;)

+1
Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме

Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:18

Re: Банк Восток

Подскажите, была неудачная оплата в сильпо через приложение, но сумму покупки заблочило на карте, сколько такой блок может висеть? Уже третий день пошел, а блокировка не снимается
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:21

  Искатель написав:
  mustbe написав:Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме

Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...

В моём флоу - кредлим только мешает.
Как в вашем - решать только вам
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:58

  mustbe написав:
  Искатель написав:
  mustbe написав:Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме

Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...

В моём флоу - кредлим только мешает.
Как в вашем - решать только вам

Отказался.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:58

Панове, у виписці за Назбиратусом у полі "баланс" показує баланс картки після операції, а не баланс рахунку Назбиратуса. Мені одному здається, що це якось нелогічно?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:08

Re: Банк Восток

А как вы ее смотрите что у вас ещё и баланс показывает? У меня когда в нём нажимаешь на выписку показывает поповнення / зняття.
И эти назбиратусы как-то закрыть/удалить можно? А то деньги снял и он висит пустой.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:10

Re: Банк Восток

Здесь можно обменять валюту? Есть пункты обмена?
Pepal
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:51

  Pepal написав:Здесь можно обменять валюту? Есть пункты обмена?


да, возле магазинов Сильпо, иногда самый высокий из обменок, иногда на гривну(!) меньше :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:41

  посетитель написав:А как вы ее смотрите что у вас ещё и баланс показывает? У меня когда в нём нажимаешь на выписку показывает поповнення / зняття.

Так це вона. Якщо тапнути на рядку з операцією, то відкривається новий діалог, де у тому числі є поле "баланс", от його я й мав на увазі.
klug
 
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