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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:28
mustbe написав: Flamingo написав:
у меня лимита нет - не парюсь
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Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме
Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...
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Додано: Суб 25 вер, 2021 14:18
Подскажите, была неудачная оплата в сильпо через приложение, но сумму покупки заблочило на карте, сколько такой блок может висеть? Уже третий день пошел, а блокировка не снимается
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Додано: Суб 25 вер, 2021 15:21
Искатель написав: mustbe написав:
Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме
Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...
В моём флоу - кредлим только мешает.
Как в вашем - решать только вам
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mustbe
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Додано: Суб 25 вер, 2021 20:58
mustbe написав: Искатель написав: mustbe написав:
Бобёр интересен именно как дебетка, не вижу смысла в кредлиме
Так я не просил, они сами дали. Отказаться?...
В моём флоу - кредлим только мешает.
Как в вашем - решать только вам
Отказался.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 07:58
Панове, у виписці за Назбиратусом у полі "баланс" показує баланс картки після операції, а не баланс рахунку Назбиратуса. Мені одному здається, що це якось нелогічно?
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:08
А как вы ее смотрите что у вас ещё и баланс показывает? У меня когда в нём нажимаешь на выписку показывает поповнення / зняття.
И эти назбиратусы как-то закрыть/удалить можно? А то деньги снял и он висит пустой.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:10
Здесь можно обменять валюту? Есть пункты обмена?
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Додано: Пон 27 вер, 2021 13:51
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Додано: Пон 27 вер, 2021 14:41
посетитель написав:
А как вы ее смотрите что у вас ещё и баланс показывает? У меня когда в нём нажимаешь на выписку показывает поповнення / зняття.
Так це вона. Якщо тапнути на рядку з операцією, то відкривається новий діалог, де у тому числі є поле "баланс", от його я й мав на увазі.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 17:27
А ліміт на Назбиратус загнати ніхто не пробував? Пише 0 комісія
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