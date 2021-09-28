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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 19:40
Чорний Ворон написав:
Пише 0 комісія
Ніяк до ладу не доведуть. У попередній версії писало поповнення власними з комісією. Таке враження, ніби студенту дали завдання і він ніяк його не може нормально зробити. А тестує, схоже, інший студент або взагалі ніхто.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 22:02
Flamingo написав:
2. Видел утназбиратуса типа есть свой ибан.
В выписке Назбиратуса в деталях платежа Рахунок платника = Рахунок тримувача = IBAN карты. Похоже, никак до Назбиратуса не добраться в обход карт. счета.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 14:34
Коллеги, а кредитку Бобра рахують за авторизаціями, а не списанням, тобто борг від 31 серпня погашати треба до 17:30 30 вересня як пише застосунок?
Дякую за досвід наперед.
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