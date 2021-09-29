Ніяк до ладу не доведуть. У попередній версії писало поповнення власними з комісією. Таке враження, ніби студенту дали завдання і він ніяк його не може нормально зробити. А тестує, схоже, інший студент або взагалі ніхто.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 19:40
Додано: Пон 27 вер, 2021 22:02
Додано: Сер 29 вер, 2021 14:34
Re: Банк Восток
Коллеги, а кредитку Бобра рахують за авторизаціями, а не списанням, тобто борг від 31 серпня погашати треба до 17:30 30 вересня як пише застосунок?
Дякую за досвід наперед.
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:42
Зміна відсоткової ставки на залишок коштів
Шановний клієнте!
Інформуємо Вас, що з 01.10.2021 змінюється відсоткова ставка, яка нараховується щомісяця на залишок коштів на поточному рахунку для пенсійних/соціальних виплат.
А саме:
- по ТП «Пенсійна картка» буде складати 4% річних;
- по ТП «Соціальна картка» - 2% річних.
Для власників карток World Elite або Visa Infinite, змінюється % на залишок по «Накопилці»:
- до 10 000,00 грн - 3%;
- від 10 000,01 грн до 100 000,00 грн - 5%;
- від 100 000,01 грн - 6%.
Для всіх інших тарифних пакетів % на залишок по «Накопилці»:
- до 10 000,00 грн - 3%;
- від 10 000,01 грн - 5%.
Ваш Банк Восток
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:56
Додано: Чет 30 вер, 2021 04:54
Вспомнилось:
С 7 на 3, сразу? А я только-только начал деньги сюда заводить. Хватило ума не дергать большие суммы. Ну ОК, будет еще одна карта с нулем...Заводить будем под специальные траты - и все. Не хотят наших денег - и не надо.
Додано: Чет 30 вер, 2021 04:55
И тут же мелькнула крамольная мысль: "А может, это только для других карт Востока? Назбиратус не зацепят?"
Кто что думает?
Додано: Чет 30 вер, 2021 07:56
Додано: Чет 30 вер, 2021 08:56
Уточнил на горячей линии. Сказали, что
Ложная тривога.
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