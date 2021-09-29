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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:40

  Чорний Ворон написав:Пише 0 комісія

Ніяк до ладу не доведуть. У попередній версії писало поповнення власними з комісією. Таке враження, ніби студенту дали завдання і він ніяк його не може нормально зробити. А тестує, схоже, інший студент або взагалі ніхто.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:02

  Flamingo написав:2. Видел утназбиратуса типа есть свой ибан.


В выписке Назбиратуса в деталях платежа Рахунок платника = Рахунок тримувача = IBAN карты. Похоже, никак до Назбиратуса не добраться в обход карт. счета.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:34

Re: Банк Восток

Коллеги, а кредитку Бобра рахують за авторизаціями, а не списанням, тобто борг від 31 серпня погашати треба до 17:30 30 вересня як пише застосунок?

Дякую за досвід наперед.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:42

Зміна відсоткової ставки на залишок коштів
Шановний клієнте!

Інформуємо Вас, що з 01.10.2021 змінюється відсоткова ставка, яка нараховується щомісяця на залишок коштів на поточному рахунку для пенсійних/соціальних виплат.

А саме:
- по ТП «Пенсійна картка» буде складати 4% річних;
- по ТП «Соціальна картка» - 2% річних.

Для власників карток World Elite або Visa Infinite, змінюється % на залишок по «Накопилці»:
- до 10 000,00 грн - 3%;
- від 10 000,01 грн до 100 000,00 грн - 5%;
- від 100 000,01 грн - 6%.

Для всіх інших тарифних пакетів % на залишок по «Накопилці»:
- до 10 000,00 грн - 3%;
- від 10 000,01 грн - 5%.

Ваш Банк Восток
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:56

  greenozon написав:Зміна відсоткової ставки на залишок коштів
Шановний клієнте!

повысили или понизили?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:54

  greenozon написав:
Для всіх інших тарифних пакетів % на залишок по «Накопилці»:
- до 10 000,00 грн - 3%;
- від 10 000,01 грн - 5%.

Ваш Банк Восток

Вспомнилось:
https://www.youtube.com/watch?v=OiUOGWa ... 0%BE%D0%B2

С 7 на 3, сразу? А я только-только начал деньги сюда заводить. Хватило ума не дергать большие суммы. Ну ОК, будет еще одна карта с нулем...Заводить будем под специальные траты - и все. Не хотят наших денег - и не надо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:55

И тут же мелькнула крамольная мысль: "А может, это только для других карт Востока? Назбиратус не зацепят?"
Кто что думает?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:56

  Искатель написав:И тут же мелькнула крамольная мысль: "А может, это только для других карт Востока? Назбиратус не зацепят?"
Кто что думает?

БВР отдельно от Востока считается, имхо.
Как изибанк и спорт у таса
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:56

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:И тут же мелькнула крамольная мысль: "А может, это только для других карт Востока? Назбиратус не зацепят?"
Кто что думает?

БВР отдельно от Востока считается, имхо.
Как изибанк и спорт у таса

Уточнил на горячей линии. Сказали, что
По Банку Власний Рахунок залишається без змін: Назбиратус - 7% річних)

Ложная тривога.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:06

Хтось може в курсі коли поремонтують Мастерпас підвязку в додатку Сільпо?
вже другий день не підтягується карточка звідти
хочеться платити QR кодом, а не виходить, єтіть його направу і налєву :D
greenozon
 
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