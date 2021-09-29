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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:42
greenozon написав:
Хтось може в курсі коли поремонтують Мастерпас підвязку в додатку Сільпо?
вже другий день не підтягується карточка звідти
хочеться платити QR кодом, а не виходить, єтіть його направу і налєву
Платите приложением бвра у мну поласа назад все прошло отлично с подвязанной б5
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Чет 30 вер, 2021 12:35
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