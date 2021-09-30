Платите приложением бвра у мну поласа назад все прошло отлично с подвязанной б5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:42
Додано: Чет 30 вер, 2021 17:51
Re: Банк Восток
Сильпо прислало сегодня на почту на один из акков.
Кому-то еще приходило? Интересно, будет у всех работать, или только у тех, кому пришла рассылка?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:25
Flamingo у меня активный, 1 раз в 2 дня на нем закупаемся. А на второй, уже дней как 20 неактивный - ничего не пришло.
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