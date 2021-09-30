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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:42

  greenozon написав:Хтось може в курсі коли поремонтують Мастерпас підвязку в додатку Сільпо?
вже другий день не підтягується карточка звідти
хочеться платити QR кодом, а не виходить, єтіть його направу і налєву :D

Платите приложением бвра у мну поласа назад все прошло отлично с подвязанной б5
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:51

Re: Банк Восток

Сильпо прислало сегодня на почту на один из акков.
Кому-то еще приходило? Интересно, будет у всех работать, или только у тех, кому пришла рассылка?

Ми так радіємо, що ви обираєте нас. Тому вирішили подарувати вам додаткові бонуси на честь нашого дня народження!
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malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:06

malinin007 у меня лучше - +5 000 при заказе от 100
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:09

Акки были активные или полочные/запасные?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:25

Flamingo у меня активный, 1 раз в 2 дня на нем закупаемся. А на второй, уже дней как 20 неактивный - ничего не пришло.
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:11

malinin007

так вони постійно таким подібним чином вітають щороку із Д.Н.!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:17

Flamingo мой акк активный, но ни разу не делал интернет-заказ
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