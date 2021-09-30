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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:42
greenozon написав:
Хтось може в курсі коли поремонтують Мастерпас підвязку в додатку Сільпо?
вже другий день не підтягується карточка звідти
хочеться платити QR кодом, а не виходить, єтіть його направу і налєву
Платите приложением бвра у мну поласа назад все прошло отлично с подвязанной б5
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Flamingo
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:51
Сильпо прислало сегодня на почту на один из акков.
Кому-то еще приходило? Интересно, будет у всех работать, или только у тех, кому пришла рассылка?
Ми так радіємо, що ви обираєте нас. Тому вирішили подарувати вам додаткові бонуси на честь нашого дня народження!
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А ми тим часом все гарненько зберемо й доставимо пакуночки прямо до ваших дверей.
Пропозиція діє з 30.09.2021 по 07.10.2021.
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malinin007
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:06
malinin007 у меня лучше - +5 000 при заказе от 100
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unknownurl
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:09
Акки были активные или полочные/запасные?
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Flamingo
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:25
Flamingo у меня активный, 1 раз в 2 дня на нем закупаемся. А на второй, уже дней как 20 неактивный - ничего не пришло.
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malinin007
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:11
malinin007
так вони постійно таким подібним чином вітають щороку із Д.Н.!
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greenozon
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:17
Flamingo мой акк активный, но ни разу не делал интернет-заказ
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