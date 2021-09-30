Платите приложением бвра у мну поласа назад все прошло отлично с подвязанной б5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:42
Додано: Чет 30 вер, 2021 17:51
Re: Банк Восток
Сильпо прислало сегодня на почту на один из акков.
Кому-то еще приходило? Интересно, будет у всех работать, или только у тех, кому пришла рассылка?
Ми так радіємо, що ви обираєте нас. Тому вирішили подарувати вам додаткові бонуси на честь нашого дня народження!
Робіть замовлення онлайн на суму від 100 грн та отримуйте +2300 балів на свій рахунок.
А ми тим часом все гарненько зберемо й доставимо пакуночки прямо до ваших дверей.
Пропозиція діє з 30.09.2021 по 07.10.2021.
Додано: Чет 30 вер, 2021 19:25
Flamingo у меня активный, 1 раз в 2 дня на нем закупаемся. А на второй, уже дней как 20 неактивный - ничего не пришло.
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:11
malinin007
так вони постійно таким подібним чином вітають щороку із Д.Н.!
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:56
Назбиратус
А я правильно понял логику сабжа - он честно начисляет %% по методике старого доброго госбанка СССР? То есть "день внесения+день снятия" считается одним целым полноценным днём? Протестировал на прошлых выходных сумму - завел в пятницу - забрал в понедельник. Моно я при аналогичных раскладах начисляет на банку %% за два дня. А назбиратус по всем признакам за 3. ПрЫятнА
Додано: П'ят 01 жов, 2021 05:53
По акции сильпо к днюхе тоже пришло. Просто было в спаме. Видать бонусы таки раздают всем. Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:48
БВР
Також надійшла пропозиція щодо "замовлення онлайн на суму від 100 грн та отримуйте +2300 балів на свій рахунок".
Щойно прийшов і "кешбек" від БВР (діє з 01.10.2021 по 02.11.2021):
- товари та послуги для тварин - х2;
- салони краси - х5;
- техніка - х2;
- кінотеатри - х7;
- таксі - х5;
- аптеки - х2.
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