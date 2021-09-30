У мене:
кіно - х7
аптеки - х2
одяг та взуття - х2
спорт. товари та послуги - х3
АЗК - х2
таксі - х5
Онлайн замовляти нічого не пропонують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:38
У мене:
кіно - х7
аптеки - х2
одяг та взуття - х2
спорт. товари та послуги - х3
АЗК - х2
таксі - х5
Онлайн замовляти нічого не пропонують.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:20
Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%
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