У мене:
кіно - х7
аптеки - х2
одяг та взуття - х2
спорт. товари та послуги - х3
АЗК - х2
таксі - х5
Онлайн замовляти нічого не пропонують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:38
У мене:
кіно - х7
аптеки - х2
одяг та взуття - х2
спорт. товари та послуги - х3
АЗК - х2
таксі - х5
Онлайн замовляти нічого не пропонують.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:20
Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:16
Я как-то разбирался с БВР - там все четко. В приложении БВР видно начисление 4%, а в апке сильпа начисление еще 1% (в разделе покупки). Причом в силтьпе не видна 4 % от бобра и наоборот. Это как у Винокура кажется - тут играете, тут не играете, а тут рыбу заворачивали . Но на выходе все получается чОтко. Но пока вкуришь что гле смотреть.... ;(
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:23
Re: Банк Восток
Оказывается эти 2300-5000 дают всего один раз.
И кстати, как-то давно я хвалил Бобра за хороший курс USD, спрашивали про экзотику. Так вот и экзотика у него самая выгодная, сейчас тестирую. На втором месте Идея, потом Моно.
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