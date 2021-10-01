RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:38

У мене:
кіно - х7
аптеки - х2
одяг та взуття - х2
спорт. товари та послуги - х3
АЗК - х2
таксі - х5
Онлайн замовляти нічого не пропонують.
klug
 
Повідомлень: 6138
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:20

  Flamingo написав:Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?

Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%
M-Audio
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 23.03.11
Подякував: 439 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:16

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Меня единственно что смущает - там в тексте идет про то что они типа быстро соберут пакуночки и их ДОСТАВЯТ. Отсюда вопрос - акция на интернет заказ просто или обящательно с ихней доставкой?

Я заказал с самовывозом. Получил 2300 "праздничных" баллов и 4% за оплату онлайн. Но при этом не получил стандартный 1%

Я как-то разбирался с БВР - там все четко. В приложении БВР видно начисление 4%, а в апке сильпа начисление еще 1% (в разделе покупки). Причом в силтьпе не видна 4 % от бобра и наоборот. Это как у Винокура кажется - тут играете, тут не играете, а тут рыбу заворачивали ;). Но на выходе все получается чОтко. Но пока вкуришь что гле смотреть.... ;(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7122
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:23

Re: Банк Восток

Оказывается эти 2300-5000 дают всего один раз.

И кстати, как-то давно я хвалил Бобра за хороший курс USD, спрашивали про экзотику. Так вот и экзотика у него самая выгодная, сейчас тестирую. На втором месте Идея, потом Моно.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 26.11.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, klug, liliya_logical, melkh, moveton, solomia і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9870, 9871, 9872
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98715 12731994
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 18:53
moveton
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4974, 4975, 4976
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49751 6791236
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 15:34
Ромасик
Юнекс Банк 1 ... 290, 291, 292
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2912 223796
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 12:43
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98716)
01.10.2021 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.