|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:22
Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3087
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|102481
|13794198
|
|
|50652
|7333355
|
|
|257
|162376
|