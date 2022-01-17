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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:22
Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?
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jay2004
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:54
Про розрахунки за допомогою браслета беру слова назад, треба було оновити додаток👌
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Dreg
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