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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:22

Re: Банк Восток

Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?
jay2004
 
Повідомлень: 3089
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 378 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:54

Re: Банк Восток

Про розрахунки за допомогою браслета беру слова назад, треба було оновити додаток👌
Dreg
 
Повідомлень: 13
З нами з: 11.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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