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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:22
Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?
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jay2004
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Додано: Вів 18 січ, 2022 14:54
Про розрахунки за допомогою браслета беру слова назад, треба було оновити додаток👌
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Dreg
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Додано: Нед 23 січ, 2022 09:40
У банка є депозит з бонусом до Дня народження, підкажіть який розмір бонуса? Або який буде % разом з бонусом?
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videofor
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Додано: Вів 25 січ, 2022 09:55
videofor
На сайті ж вказано. Ви оформлюєте депо Преміальний і ставка буде 9,5. Тількі не розумію в чому сенс, якщо можна оформити Дзен за такою ж ставкою?
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Dreg
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Додано: Вів 01 лют, 2022 13:53
Не пооойняв, а де прОценты, Зин?! Полундра, граабють
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Amethyst
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Додано: Вів 01 лют, 2022 14:49
Amethyst написав:
Не пооойняв, а де прОценты, Зин?! Полундра, граабють
отставить панику, всё на месте...
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S i m
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Додано: Вів 01 лют, 2022 15:28
S i m написав: Amethyst написав:
Не пооойняв, а де прОценты, Зин?! Полундра, граабють
отставить панику, всё на месте...
ааа, сдрейфили... таки появились )
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:34
Одеса, відділення 45. Незадоволений роботою працівників банку. Довгі черги, дуже повільно працюють.
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Клієнт
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