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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:22

Re: Банк Восток

Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?
jay2004
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:54

Re: Банк Восток

Про розрахунки за допомогою браслета беру слова назад, треба було оновити додаток👌
Dreg
 
Повідомлень: 14
З нами з: 11.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 09:40

У банка є депозит з бонусом до Дня народження, підкажіть який розмір бонуса? Або який буде % разом з бонусом?
videofor
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.07.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 09:55

videofor
На сайті ж вказано. Ви оформлюєте депо Преміальний і ставка буде 9,5. Тількі не розумію в чому сенс, якщо можна оформити Дзен за такою ж ставкою?
Dreg
 
Повідомлень: 14
З нами з: 11.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:53

Не пооойняв, а де прОценты, Зин?! Полундра, граабють
Amethyst
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Повідомлень: 1773
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 14:49

  Amethyst написав:Не пооойняв, а де прОценты, Зин?! Полундра, граабють


отставить панику, всё на месте...
S i m
 
Повідомлень: 64
З нами з: 31.01.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:28

  S i m написав:
  Amethyst написав:Не пооойняв, а де прОценты, Зин?! Полундра, граабють


отставить панику, всё на месте...

ааа, сдрейфили... таки появились )
Amethyst
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Повідомлень: 1773
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:34

Одеса, відділення 45. Незадоволений роботою працівників банку. Довгі черги, дуже повільно працюють.
Клієнт
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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