RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
FOREX. Где учиться,
с кем работать?

FOREX. Где учиться, с кем работать?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2017 14:56

Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?

Доброго дня все присутствующим здесь! Как успехи, ребят?) Спрашиваю, так как сам 3 года тому назад был замешан на форексе – сам торговал и в ду отдавал свои кровные. Но компания моя закрылась, вовремя вывел хоть. Взял таймаут на время. А вот сейчас вновь решил пробовать. Подыскиваю надежного брокера. Поделитесь мнениями, буду признателен))
Kirill Spol
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2017 11:35

Kirill Spol Посмотри здесь _forex4you.in.ua торгую с ними с 2011 проблем никаких не было, не с выводом ни с исполнением
Обучение биржевой торговле
Оптовый обмен валют
BIC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 347
З нами з: 05.11.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:10

Мне тоже очень интересна эта тема.
Dmutro
 
Повідомлень: 3
З нами з: 25.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:27

Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?

Учиться нужно в интернете, либо на какихто курсах, но стоит тоже смотреть их стоимость и вообще результаты людей, которые вас учат. А так можно на обычных видео и статьях нормально знаний набрать.
fefelova
 
Повідомлень: 62
З нами з: 31.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:34

fefelova А какие посоветовать можете?
kmamaevxl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 55, 56, 57
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
564 234450
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 15:31
kmamaevxl
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 152, 153, 154
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1539 210112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 11:14
FOREX CLUB
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 41, 42, 43
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
428 114514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 19:32
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63356)
04.11.2018 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.