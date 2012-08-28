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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 23 тра, 2017 14:56
Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?
Доброго дня все присутствующим здесь! Как успехи, ребят?) Спрашиваю, так как сам 3 года тому назад был замешан на форексе – сам торговал и в ду отдавал свои кровные. Но компания моя закрылась, вовремя вывел хоть. Взял таймаут на время. А вот сейчас вновь решил пробовать. Подыскиваю надежного брокера. Поделитесь мнениями, буду признателен))
Додано: Сер 24 тра, 2017 11:35
Kirill Spol Посмотри здесь _forex4you.in.ua торгую с ними с 2011 проблем никаких не было, не с выводом ни с исполнением
Обучение биржевой торговле
Оптовый обмен валют
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:27
Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?
Учиться нужно в интернете, либо на какихто курсах, но стоит тоже смотреть их стоимость и вообще результаты людей, которые вас учат. А так можно на обычных видео и статьях нормально знаний набрать.
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