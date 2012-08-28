FOREX. Где учиться, с кем работать?

Додано: Пон 11 лют, 2019 18:37

По своему опыту скажу, чем больше человек изучает материала, читает книжек или же обращается за обучением к гуру по данной теме, тем больше у него засирается могз. Ведь наверное каждый замечал что пока человек не в теме, новичек - он торгует зачастую в плюсе. Как только начинает "обучаться" - происходит слив. Проблема в том что практически вся обучающая информация по данной теме направлена как раз для того чтобы дезинформировать ученика. Ну сами подумайте, если бы эта информация действительно помогала зарабатывать, то не было бы рынка, рынок существует за счет толпы. А толпу необходимо правильно "обучить". Вот такая вот философия )))