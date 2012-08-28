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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 23 тра, 2017 14:56
Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?
Доброго дня все присутствующим здесь! Как успехи, ребят?) Спрашиваю, так как сам 3 года тому назад был замешан на форексе – сам торговал и в ду отдавал свои кровные. Но компания моя закрылась, вовремя вывел хоть. Взял таймаут на время. А вот сейчас вновь решил пробовать. Подыскиваю надежного брокера. Поделитесь мнениями, буду признателен))
Додано: Сер 24 тра, 2017 11:35
Kirill Spol Посмотри здесь _forex4you.in.ua торгую с ними с 2011 проблем никаких не было, не с выводом ни с исполнением
Обучение биржевой торговле
Оптовый обмен валют
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:27
Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?
Учиться нужно в интернете, либо на какихто курсах, но стоит тоже смотреть их стоимость и вообще результаты людей, которые вас учат. А так можно на обычных видео и статьях нормально знаний набрать.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:08
fefelova Не порть людям сознание плиз, ок? Ты на Кремль работаешь? по видеоурокам учиться...Боже упаси...Учиться нужно по интуиции рынка..Рынок прежде вас знает, куда идти.
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:47
Доволі делікатна тема... Скажу про себе: найкращий вчитель - це власний досвід, особливо тут. По суті, вчителів майже немає... Є Інтернет, є навчальні центри при різного роду брокерах... Але чи якісно? Чи профі навчатиме? Апріорі, успішний трейдер/інвестор не матиме сильної мотивації передавати комусь свої таємниці... Його час коштуватиме надто дорого. Хіба що, у межах "творчої роботи" - написати власну книжку, тим самим, запатентувати свої підходи.
якщо конкретніше, мені був дуже корисним Price action, свого часу. Як мінімум, для розуміння ринку.
Додано: Пон 11 лют, 2019 18:37
Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?
По своему опыту скажу, чем больше человек изучает материала, читает книжек или же обращается за обучением к гуру по данной теме, тем больше у него засирается могз. Ведь наверное каждый замечал что пока человек не в теме, новичек - он торгует зачастую в плюсе. Как только начинает "обучаться" - происходит слив. Проблема в том что практически вся обучающая информация по данной теме направлена как раз для того чтобы дезинформировать ученика. Ну сами подумайте, если бы эта информация действительно помогала зарабатывать, то не было бы рынка, рынок существует за счет толпы. А толпу необходимо правильно "обучить". Вот такая вот философия )))
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:52
Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?
Я лично работаю с DukasCopy несколько лет. Претензий по котировке, срабатыванию ордеров или финансам нет. Если есть вопросы по тому как начинать торговлю пишите в личку чем смогу тем помогу
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