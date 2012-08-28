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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:15
kmamaevxl У брокера Амаркетс достаточно большая база данных обучающих материалов, которая постоянно пополняется новыми вебинарами и обучающими материалами.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:42
а я учился на FxMoneyLab.ru там Предлагаем ознакомится c лучшими торговыми системами и стратегиями Форекс для торговли внутри дня, долгосрочные, а также для пипсовки и скальпинга. В этой категории можно скачать как простые стратегии для новичков, так и более сложные профессиональные.
Перед публикацией все проверяются на соотношение прибыли и убытка, если есть позитивный показатель, то есть стратегия или система в перспективе прибыльная, только тогда публикуют.
Подробное описание сопровождается фото и видео примерами открытия и закрытия позиции. В конце описания можно скачать готовый шаблон для МТ4.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 15:43
мне в году 2007 подкинули книгу детскую по финансовой грамотности с лого "форекса". переводная явно литература, потому что главная героиня получала деньги выгуливая собак, сидя с маленькими детьми и подстригая газон - невиданное что-то в наших краях на то время. несмотря на несоответствие, советы по финграмотности там были неплохие.
никто не знает, можно ли сейчас найти похожую лит-ру? там вроде книги-путешествия было: девочка сначала наметила цель, потом копила на нее, в результате осталась и с компом (первоначальная цель), и с каким-то кэшем сверху.
п.с. и может кто знает название оригинальной книжки?
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:13
А сколько новички могут заработать?
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:43
Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?
Боюсь что новички сначала сливают, если сразу выходят на рынок с живыми деньгами. Практикуйтесь как можно больше, ну а заработок будет зависеть от Вашего депозита.
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