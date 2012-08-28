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FOREX. Где учиться, с кем работать?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:15

kmamaevxl У брокера Амаркетс достаточно большая база данных обучающих материалов, которая постоянно пополняется новыми вебинарами и обучающими материалами.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:42

  fefelova написав:kmamaevxl У брокера Амаркетс достаточно большая база данных обучающих материалов, которая постоянно пополняется новыми вебинарами и обучающими материалами.


а я учился на FxMoneyLab.ru там Предлагаем ознакомится c лучшими торговыми системами и стратегиями Форекс для торговли внутри дня, долгосрочные, а также для пипсовки и скальпинга. В этой категории можно скачать как простые стратегии для новичков, так и более сложные профессиональные.

Перед публикацией все проверяются на соотношение прибыли и убытка, если есть позитивный показатель, то есть стратегия или система в перспективе прибыльная, только тогда публикуют.

Подробное описание сопровождается фото и видео примерами открытия и закрытия позиции. В конце описания можно скачать готовый шаблон для МТ4.
Maksimym42
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 14:43

мне в году 2007 подкинули книгу детскую по финансовой грамотности с лого "форекса". переводная явно литература, потому что главная героиня получала деньги выгуливая собак, сидя с маленькими детьми и подстригая газон - невиданное что-то в наших краях на то время. несмотря на несоответствие, советы по финграмотности там были неплохие.

никто не знает, можно ли сейчас найти похожую лит-ру? там вроде книги-путешествия было: девочка сначала наметила цель, потом копила на нее, в результате осталась и с компом (первоначальная цель), и с каким-то кэшем сверху.

п.с. и может кто знает название оригинальной книжки?
ivanovphil
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:13

  Xang написав:Долгое время интересовался про стратегии бинарных опционов,в тот период когда еще только начинал вникать и был "чайником" в этом деле.Теперь почитав нормальные статьи,типа этой https://tradernew.pro зарабатываю в среднем стабильно в месяц по 700 долларов в интернете. Новички кочечно столько зарабатывать не будут, но с чего то ведб начинать нужно.


А сколько новички могут заработать?
wombat
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:43

Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?

Боюсь что новички сначала сливают, если сразу выходят на рынок с живыми деньгами. Практикуйтесь как можно больше, ну а заработок будет зависеть от Вашего депозита.
SerCoin
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:01

я считаю, что для полноценного понимания рынка все равно нужно выходить на рынок с живыми деньгами. Только с небольшой суммой для начала. Демо счет не дает четкого понимания. По крайней мере в моем случае это было именно так.
Mosk
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  #<1 ... 30313233
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