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FOREX. Где учиться, с кем работать?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:02

7 міфів про Форекс — комікс для дорослих
Ірина_
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Школа трейдинга: Як мінімізувати ризики на ринку Форекс
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:20

А с чего сейчас все же лучше начитать: с рынка Forex или же с криптовалютного рынка?
DimasEltsef
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:44

  DimasEltsef написав:А с чего сейчас все же лучше начитать: с рынка Forex или же с криптовалютного рынка?
Если ты новичек, то лучше всего начинать на Форекс. Понимание того, как реагирует на новости рынок криптовалют, придет потом ;)
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:24

Школа трейдинга: Психология торговли, или почему следует контролировать эмоции
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Модератор Могу сказать - чем больше опыт торговли, тем меньше эмоций. :roll:
Begemotik
 
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Re: FOREX. Где учиться, с кем работать?

К сожалению учится придется самостоятельно.
forex_prognoz_ru
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