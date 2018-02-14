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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
58
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 16:28

  vitaliy1111 написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/bonus_program.html

здешние дебетовыми не платят
неспа? :)
v57
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 20:33

  sens написав:
  морда написав:банк ответил мне, что платежи с будущей датой исполнения - одни сутки :shock:

http://www.piraeusbank.ua/i_upload/Obja ... 17_ukr.pdf

я про вин-банк писал..
морда
 
Повідомлень: 784
З нами з: 04.10.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 16:07

Сегодня пытался купить валюту в этом недобанке. Сказали. что без паспорта никак, даже водительские права не катят - "программа не позволяет, требует данные паспорта". При том что в других банках просто спрашивают ФИО и записывают с моих слов. Видать программеры от них ушли давно, и допиливать ПО под изменения законодательства некому. В общем - фтопку :(
deniska
 
Повідомлень: 393
З нами з: 23.04.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 14:44

бонусная программа

http://www.piraeusbank.ua/ru/bonus_program.html
морда
 
Повідомлень: 784
З нами з: 04.10.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 14:52

Бонусная программа для дебетовых карт

Так, совершая покупки любой дебетовой картой эмитированной банком, Вы получаете возможность накопить бонусы и обменять их на ценные подарки – подарочные сертификаты Vodafone, Kyivstar, Life, Фуршет, Watsons.


Смешной банк. Хто в наше время платит дебетками? Они ж предназначены для обслуживания депозитов, причём здесь оплата покупок? :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 23471
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 2656 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 07:30

clientage Смешной-не смешной, мне их дебетка принесла пока больше, чем остальные карты с КБ (акции Visa). Моня наступает на пятки по рейтингу.
Son of Sun
 
Повідомлень: 139
З нами з: 25.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:04

Son of Sun
Наскільки я розумію там чистими _до_ 1 відсотку бонусами, так?
Як тоді вони можуть обігнати 2-3-5 відсотків (навіть брудними) КБ?
bor
 
Повідомлень: 269
З нами з: 19.05.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:18

bor

По кредитным чистыми 3%, по дебетным не в курсе...
Anadonta
 
Повідомлень: 258
З нами з: 25.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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