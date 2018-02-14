Піреус Банк МКБ

здешние дебетовыми не платят
неспа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 жов, 2017 16:28
Додано: Чет 05 жов, 2017 20:33
я про вин-банк писал..
Додано: Чет 09 лис, 2017 16:07
Сегодня пытался купить валюту в этом недобанке. Сказали. что без паспорта никак, даже водительские права не катят - "программа не позволяет, требует данные паспорта". При том что в других банках просто спрашивают ФИО и записывают с моих слов. Видать программеры от них ушли давно, и допиливать ПО под изменения законодательства некому. В общем - фтопку
Додано: П'ят 01 гру, 2017 14:44
бонусная программа
Додано: П'ят 01 гру, 2017 14:52
Бонусная программа для дебетовых карт
Смешной банк. Хто в наше время платит дебетками? Они ж предназначены для обслуживания депозитов, причём здесь оплата покупок?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лют, 2018 07:30
clientage Смешной-не смешной, мне их дебетка принесла пока больше, чем остальные карты с КБ (акции Visa). Моня наступает на пятки по рейтингу.
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:04
Son of Sun
Наскільки я розумію там чистими _до_ 1 відсотку бонусами, так?
Як тоді вони можуть обігнати 2-3-5 відсотків (навіть брудними) КБ?
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