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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
58
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:28

  Anadonta написав:Квесторе_поверніться

Пиреус Банк запустил очередную волну услуги cashback, которая предполагает частичное возмещение платежей по кредитным картам от суммы, потраченной на подарки, цветы, косметику и ювелирные изделия, а также кафе, бары и рестораны.
Средства возвращаются в первый рабочий день каждого месяца на карту в размере 3% (не менее 30 грн. и не более 300 грн.) от суммы потраченных средств.
Предложение действует до 30 апреля 2018 г.

Дякую за інфо.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:00

bor Писав, що дебетова карта банку, але акція візи. За рахунок останньої маю профіт.
Son of Sun
 
Повідомлень: 142
З нами з: 25.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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