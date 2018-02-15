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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:28
Anadonta написав:Квесторе_поверніться
Пиреус Банк запустил очередную волну услуги cashback, которая предполагает частичное возмещение платежей по кредитным картам от суммы, потраченной на подарки, цветы, косметику и ювелирные изделия, а также кафе, бары и рестораны.
Средства возвращаются в первый рабочий день каждого месяца на карту в размере 3% (не менее 30 грн. и не более 300 грн.) от суммы потраченных средств.
Предложение действует до 30 апреля 2018 г.
Дякую за інфо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:00
bor Писав, що дебетова карта банку, але акція візи. За рахунок останньої маю профіт.
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Son of Sun
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Muzzy
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