Піреус Банк МКБ

Гарантовані, як Різдво! Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.
вклади в дол. США (з 10.12.2018)
Строк, місяців 12+ Виплата %% у кінці строку 3,50% + 1% !!!
sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html
Гарантовані, як Різдво! Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.
вклади в дол. США (з 10.12.2018)
Строк, місяців 12+ Виплата %% у кінці строку 3,50% + 1% !!!
+1% к вал.депо не идёт.
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sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html
Гарантовані, як Різдво! Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.
вклади в дол. США (з 10.12.2018)
Строк, місяців 12+ Виплата %% у кінці строку 3,50% + 1% !!!