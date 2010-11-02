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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
59
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:26

+1%

http://www.piraeusbank.ua/ua/individual ... opean.html

Гарантовані, як Різдво!
Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.

вклади в дол. США (з 10.12.2018)

Строк,
місяців 12+ Виплата
%%
у кінці
строку 3,50% + 1% !!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44

  sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html

Гарантовані, як Різдво!
Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.

вклади в дол. США (з 10.12.2018)

Строк,
місяців 12+ Виплата
%%
у кінці
строку 3,50% + 1% !!!


+1% к вал.депо не идёт.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:09

0

  lov2108 написав:
  sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html

Гарантовані, як Різдво!
Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.

вклади в дол. США (з 10.12.2018)

Строк,
місяців 12+ Виплата
%%
у кінці
строку 3,50% + 1% !!!


+1% к вал.депо не идёт.
точно,по гривен на полгода будет 15,25%+1%
никому не верю
sens
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