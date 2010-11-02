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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
59
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:26

+1%

http://www.piraeusbank.ua/ua/individual ... opean.html

Гарантовані, як Різдво!
Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.

вклади в дол. США (з 10.12.2018)

Строк,
місяців 12+ Виплата
%%
у кінці
строку 3,50% + 1% !!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:44

  sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html

Гарантовані, як Різдво!
Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.

вклади в дол. США (з 10.12.2018)

Строк,
місяців 12+ Виплата
%%
у кінці
строку 3,50% + 1% !!!


+1% к вал.депо не идёт.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:09

0

  lov2108 написав:
  sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html

Гарантовані, як Різдво!
Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.

вклади в дол. США (з 10.12.2018)

Строк,
місяців 12+ Виплата
%%
у кінці
строку 3,50% + 1% !!!


+1% к вал.депо не идёт.
точно,по гривен на полгода будет 15,25%+1%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:45

Сегодня хотел открыть депозит в валюте, так мне озвучили, что нужно открывать ещё текущий счёт, который стоит 300 грн.
На сайте не нашел такой информации. Что это за прикол?
grampus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:28

  grampus написав:Сегодня хотел открыть депозит в валюте, так мне озвучили, что нужно открывать ещё текущий счёт, который стоит 300 грн.
На сайте не нашел такой информации. Что это за прикол?

Так у всех: с депозитом идет текущий. Сейчас у них остались только пакетные предложения, в которых обслуживание от 300 грн. в год.
Есть еще недочеты, которые мешают им (по-моему) принимать ресурсы: напр., вход по безналу даже на депозит - 1%.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:31

  Son of Sun написав:
  grampus написав:Сегодня хотел открыть депозит в валюте, так мне озвучили, что нужно открывать ещё текущий счёт, который стоит 300 грн.
На сайте не нашел такой информации. Что это за прикол?

Так у всех: с депозитом идет текущий. Сейчас у них остались только пакетные предложения, в которых обслуживание от 300 грн. в год.
Есть еще недочеты, которые мешают им (по-моему) принимать ресурсы: напр., вход по безналу даже на депозит - 1%.

Хм, пиратыс.
Эт, похоже, покруче чем у немчуры. Мож Метаксы хоть наливают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:51

  clientage написав:
  Son of Sun написав:
  grampus написав:Сегодня хотел открыть депозит в валюте, так мне озвучили, что нужно открывать ещё текущий счёт, который стоит 300 грн.
На сайте не нашел такой информации. Что это за прикол?

Так у всех: с депозитом идет текущий. Сейчас у них остались только пакетные предложения, в которых обслуживание от 300 грн. в год.
Есть еще недочеты, которые мешают им (по-моему) принимать ресурсы: напр., вход по безналу даже на депозит - 1%.

Хм, пиратыс.
Эт, похоже, покруче чем у немчуры. Мож Метаксы хоть наливают :mrgreen:

Нет, тут лучше, тут старых клиентов не обижают, продолжают бесплатно обслуживать, да и по гривне тоже мзду не берут
Счет "Текущий" действует только для действующих договоров, открытых до 30.07.18г. включительно и для договоров, которые оформляются при размещении депозитных вкладов в гривне.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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