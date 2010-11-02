Піреус Банк МКБ

Гарантовані, як Різдво! Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.
вклади в дол. США (з 10.12.2018)
Строк, місяців 12+ Виплата %% у кінці строку 3,50% + 1% !!!
sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html
Гарантовані, як Різдво! Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.
вклади в дол. США (з 10.12.2018)
Строк, місяців 12+ Виплата %% у кінці строку 3,50% + 1% !!!
+1% к вал.депо не идёт.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
sens написав:http://www.piraeusbank.ua/ua/individuals/deposits/european.html
Гарантовані, як Різдво! Спеціально до Різдвяних свят, до всіх депозитів «Європейський» у гривні, які будуть укладені з 19.12.2018р. до 22.12.2018р. включно у відділеннях Банку, буде додано +1% до діючої відсоткової ставки.
вклади в дол. США (з 10.12.2018)
Строк, місяців 12+ Виплата %% у кінці строку 3,50% + 1% !!!
grampus написав:Сегодня хотел открыть депозит в валюте, так мне озвучили, что нужно открывать ещё текущий счёт, который стоит 300 грн. На сайте не нашел такой информации. Что это за прикол?
Так у всех: с депозитом идет текущий. Сейчас у них остались только пакетные предложения, в которых обслуживание от 300 грн. в год. Есть еще недочеты, которые мешают им (по-моему) принимать ресурсы: напр., вход по безналу даже на депозит - 1%.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
grampus написав:Сегодня хотел открыть депозит в валюте, так мне озвучили, что нужно открывать ещё текущий счёт, который стоит 300 грн. На сайте не нашел такой информации. Что это за прикол?
Так у всех: с депозитом идет текущий. Сейчас у них остались только пакетные предложения, в которых обслуживание от 300 грн. в год. Есть еще недочеты, которые мешают им (по-моему) принимать ресурсы: напр., вход по безналу даже на депозит - 1%.
Хм, пиратыс. Эт, похоже, покруче чем у немчуры. Мож Метаксы хоть наливают
grampus написав:Сегодня хотел открыть депозит в валюте, так мне озвучили, что нужно открывать ещё текущий счёт, который стоит 300 грн. На сайте не нашел такой информации. Что это за прикол?
Так у всех: с депозитом идет текущий. Сейчас у них остались только пакетные предложения, в которых обслуживание от 300 грн. в год. Есть еще недочеты, которые мешают им (по-моему) принимать ресурсы: напр., вход по безналу даже на депозит - 1%.
Хм, пиратыс. Эт, похоже, покруче чем у немчуры. Мож Метаксы хоть наливают
Нет, тут лучше, тут старых клиентов не обижают, продолжают бесплатно обслуживать, да и по гривне тоже мзду не берут
Счет "Текущий" действует только для действующих договоров, открытых до 30.07.18г. включительно и для договоров, которые оформляются при размещении депозитных вкладов в гривне.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.