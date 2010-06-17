RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
59
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 06:14

  lov2108 написав:
  crown написав:Квесторе_поверніться
4% в USD - хорошая ставка для дочки западного банка
Не знаю, скорее какая-нибудь выписка из налоговой. Я не уточнял, так как пока не хочется заморачиваться.
3500$ приняли ранее без проблем. А сегодня, говорят, что можем принять без подтверждения суммарно эквивалент 150т. грн.

Вигідніше в них придбати ОВДП. Дохідність вище і не оподатковується.
Вы покупали и уже получали доход ? Не уверен .
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11426
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 13:05

  sens написав:
  lov2108 написав:
  crown написав:Квесторе_поверніться
4% в USD - хорошая ставка для дочки западного банка
Не знаю, скорее какая-нибудь выписка из налоговой. Я не уточнял, так как пока не хочется заморачиваться.
3500$ приняли ранее без проблем. А сегодня, говорят, что можем принять без подтверждения суммарно эквивалент 150т. грн.

Вигідніше в них придбати ОВДП. Дохідність вище і не оподатковується.
Вы покупали и уже получали доход ? Не уверен .

Второй раз зашёл. По первому получил возврат и купон. Всё ок.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1986
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:39

lov2108
1. Можете назвать суммарную комиcсию (если подробно распишите буду признателен)?
2. Подтверждение доходов требовали? Если да, сколько времени это занимало?
crown
 
Повідомлень: 8
З нами з: 11.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:41

  crown написав:lov2108
1. Можете назвать суммарную комиcсию (если подробно распишите буду признателен)?
2. Подтверждение доходов требовали? Если да, сколько времени это занимало?

Ответил в ЛС.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1986
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:21

lov2108

якщо ваша ласка і є час і бажання,
поділіться будь ласка власним досвідом і комісіями тут (профільна гілка по бумагах)

Рынок ОВГЗ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 17:55

пришел продать баксы. Сказали что купят только 1000$.

ганьба.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.12.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:17

Клянчать грн на депо...обіцяють до 17%.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28838
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 125126127128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7077, 7078, 7079
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70780 8609560
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 21:55
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 160, 161, 162
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1612 352458
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 21:46
IMPRINTER
Місто Банк 1 ... 55, 56, 57
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
566 114070
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 21:08
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22509)
08.05.2019 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.