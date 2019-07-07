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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 06:14
lov2108 написав: crown написав:Квесторе_поверніться
4% в USD - хорошая ставка для дочки западного банка
Не знаю, скорее какая-нибудь выписка из налоговой. Я не уточнял, так как пока не хочется заморачиваться.
3500$ приняли ранее без проблем. А сегодня, говорят, что можем принять без подтверждения суммарно эквивалент 150т. грн.
Вигідніше в них придбати ОВДП. Дохідність вище і не оподатковується.
Вы покупали и уже получали доход ? Не уверен .
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 12 лют, 2019 13:05
sens написав: lov2108 написав: crown написав:Квесторе_поверніться
4% в USD - хорошая ставка для дочки западного банка
Не знаю, скорее какая-нибудь выписка из налоговой. Я не уточнял, так как пока не хочется заморачиваться.
3500$ приняли ранее без проблем. А сегодня, говорят, что можем принять без подтверждения суммарно эквивалент 150т. грн.
Вигідніше в них придбати ОВДП. Дохідність вище і не оподатковується.
Вы покупали и уже получали доход ? Не уверен .
Второй раз зашёл. По первому получил возврат и купон. Всё ок.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Вів 12 лют, 2019 16:39
lov2108
1. Можете назвать суммарную комиcсию (если подробно распишите буду признателен)?
2. Подтверждение доходов требовали? Если да, сколько времени это занимало?
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crown
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Додано: Сер 13 лют, 2019 19:41
crown написав:lov2108
1. Можете назвать суммарную комиcсию (если подробно распишите буду признателен)?
2. Подтверждение доходов требовали? Если да, сколько времени это занимало?
Ответил в ЛС.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:21
lov2108
якщо ваша ласка і є час і бажання,
поділіться будь ласка власним досвідом і комісіями тут (профільна гілка по бумагах)Рынок ОВГЗ
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greenozon
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Додано: Чет 25 кві, 2019 17:55
пришел продать баксы. Сказали что купят только 1000$.
ганьба.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:17
Клянчать грн на депо...обіцяють до 17%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:21
підкажіть, хтось брав тут кредитку? онлайн все обнадійливо, а в відділенні менеджер якийсь сонний, щось помямліл про доходи і "пообіцяв передзвонити"
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Basilio2020
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