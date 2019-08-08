|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 06:14
lov2108 написав: crown написав:Квесторе_поверніться
4% в USD - хорошая ставка для дочки западного банка
Не знаю, скорее какая-нибудь выписка из налоговой. Я не уточнял, так как пока не хочется заморачиваться.
3500$ приняли ранее без проблем. А сегодня, говорят, что можем принять без подтверждения суммарно эквивалент 150т. грн.
Вигідніше в них придбати ОВДП. Дохідність вище і не оподатковується.
Вы покупали и уже получали доход ? Не уверен .
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11552
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 663 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лют, 2019 13:05
sens написав: lov2108 написав: crown написав:Квесторе_поверніться
4% в USD - хорошая ставка для дочки западного банка
Не знаю, скорее какая-нибудь выписка из налоговой. Я не уточнял, так как пока не хочется заморачиваться.
3500$ приняли ранее без проблем. А сегодня, говорят, что можем принять без подтверждения суммарно эквивалент 150т. грн.
Вигідніше в них придбати ОВДП. Дохідність вище і не оподатковується.
Вы покупали и уже получали доход ? Не уверен .
Второй раз зашёл. По первому получил возврат и купон. Всё ок.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1996
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лют, 2019 16:39
lov2108
1. Можете назвать суммарную комиcсию (если подробно распишите буду признателен)?
2. Подтверждение доходов требовали? Если да, сколько времени это занимало?
-
crown
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 11.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:41
crown написав:lov2108
1. Можете назвать суммарную комиcсию (если подробно распишите буду признателен)?
2. Подтверждение доходов требовали? Если да, сколько времени это занимало?
Ответил в ЛС.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1996
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:21
lov2108
якщо ваша ласка і є час і бажання,
поділіться будь ласка власним досвідом і комісіями тут (профільна гілка по бумагах)Рынок ОВГЗ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5675
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 17:55
пришел продать баксы. Сказали что купят только 1000$.
ганьба.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:17
Клянчать грн на депо...обіцяють до 17%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29392
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:21
підкажіть, хтось брав тут кредитку? онлайн все обнадійливо, а в відділенні менеджер якийсь сонний, щось помямліл про доходи і "пообіцяв передзвонити"
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:48
27июля банк прекратил действие бонусной программы. Когда начислялись балы за траты по дебетным картам. Вообще банк никак не проинформировал меня - ни смс, ни в винбанке. Потерял я 60 балов. Есть ещё такие клиенты ? Может все другие оказались в курсе, что балы сгорают 27.07 ?
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 897
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:32
Клаус написав:
Потерял я 60 балов. Есть ещё такие клиенты ? Может все другие оказались в курсе, что балы сгорают 27.07 ?
Після відмови в кредитці з формулюванням "вже багато кредитів видано" я перевірив по бюро (ubki та pvbki) і не побачив запитів від банку на перевірку історії,
тому з урахуванням умов по псевдо кешбеку (розрахований розмір CashBack після утримання податків та зборів не може бути меншим за 30 (тридцять) гривень
)
і тарифів-відсотків на ОВДП (4% на валюту, придбати пропонують не на ринку/торгах, а в них)
вирішив що з моїми сумами справ з банком краще не мати (від 1 млн гривень начебто в ОВДП привабливо, хоча у інших по такій цифрі будуть умови не гірші),
і взагалі з будь-якими сумами краще не мати
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13137
|1850117
|
|
|74338
|8898645
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16299
|2317331
|
П'ят 09 сер, 2019 10:13
isen
|