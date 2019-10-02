Піреус Банк МКБ

Клаус
Точно такая же ситуация. Только я потерял 600 баллов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 18:28
ещё один ляп возник на той неделе- с винбанком. Думал оплатить в шаблонах коммунуслугу - квартплату, а оказалось, что под мой особистий рахунок в ЖЕО подтягивается другая квартира. Так бы денюжки тю-тю (не по адресу ушли)
Додано: Чет 03 жов, 2019 09:33
Банк додали в програму "Бонус до депозиту"
+50грн !
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:38
Очень заманчивое предложеие
Минимальная сумма вклада 350 тысяч грн
Максимальная сумма вклада 50 миллионов грн
Ставка на год 16%
Бонус Минфина +0,35%
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 03 жов, 2019 09:46
Да хай оставят два деления по Киеву, да девок наберут умных и красивых как немчура. Может тогда народ к ним и потянется ))
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:14
Ну только разве что девки будут в неглиже
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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