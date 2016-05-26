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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:07

Клаус
Точно такая же ситуация. Только я потерял 600 баллов
piskun_bohdan
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Повідомлень: 1
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 18:28

ещё один ляп возник на той неделе- с винбанком. Думал оплатить в шаблонах коммунуслугу - квартплату, а оказалось, что под мой особистий рахунок в ЖЕО подтягивается другая квартира. Так бы денюжки тю-тю (не по адресу ушли)
Клаус
 
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:33

Банк додали в програму "Бонус до депозиту"

https://minfin.com.ua/ua/deposits/553-evropeyskiy/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:38

  greenozon написав:Банк додали в програму "Бонус до депозиту"
https://minfin.com.ua/ua/deposits/553-evropeyskiy/

Очень заманчивое предложеие :)
Минимальная сумма вклада 350 тысяч грн
Максимальная сумма вклада 50 миллионов грн
Ставка на год 16%
Бонус Минфина +0,35%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Подякували: 498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:46

Да хай оставят два деления по Киеву, да девок наберут умных и красивых как немчура. Может тогда народ к ним и потянется ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:14

  clientage написав:Да хай оставят два деления по Киеву, да девок наберут умных и красивых как немчура. Может тогда народ к ним и потянется ))

Ну только разве что девки будут в неглиже :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:08

Re: Піреус Банк МКБ

опять
https://minfin.com.ua/2019/11/18/39681418/
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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