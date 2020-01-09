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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:08

Програма лояльності
https://www.piraeusbank.ua/ru/loyalty_p ... osits.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:30

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Son of Sun написав:опять
https://minfin.com.ua/2019/11/18/39681418/

https://www.piraeusbank.ua/ua/individua ... opean.html
Процентні ставки:

вклади у гривні (з 09.01.2020) :mrgreen:

Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести. :wink:

Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:49

Re: Піреус Банк МКБ

Звонил в банк, сказали что еще снимают деньги за ежегодное обслуживание минимум 300 грн. это также нужно учитывать. Кто-то открывал здесь депозит. Действительно есть такое?
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:54

Re: Піреус Банк МКБ

Мабуть правда. У певний момент банк перейшов на "пакетне обслуговування" - хочеш користуватись послугами - оформи пакет, в рамках пакету стягується плата. Я про це дізнався, коли, після багатьох років обслуговування, прийшов оформити поточний рахунок у євро (на додаток до існуючих UAH та USD, для можливості випуску віртуальної карти) - а мені кажуть: "поточний рахунок сам по собі безкоштовно ми не відкриваємо, купуйте пакет".
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:45

  alex2013a90 написав:Звонил в банк, сказали что еще снимают деньги за ежегодное обслуживание минимум 300 грн. это также нужно учитывать. Кто-то открывал здесь депозит. Действительно есть такое?


Влітку відкривав валютний депозит, взяли 300 гривень "за рахунок", про "пакети" не пам'ятаю, але тоді % був вище, вирішив, що так-сяк окупається, нехай
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:41

  Basilio2020 написав:
  alex2013a90 написав:Звонил в банк, сказали что еще снимают деньги за ежегодное обслуживание минимум 300 грн. это также нужно учитывать. Кто-то открывал здесь депозит. Действительно есть такое?


Влітку відкривав валютний депозит, взяли 300 гривень "за рахунок", про "пакети" не пам'ятаю, але тоді % був вище, вирішив, що так-сяк окупається, нехай

300 в год или 160 в месяц,как в прокредите?
никому не верю
sens
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