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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:08
Програма лояльності
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 07:30
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:49
Re: Піреус Банк МКБ
Звонил в банк, сказали что еще снимают деньги за ежегодное обслуживание минимум 300 грн. это также нужно учитывать. Кто-то открывал здесь депозит. Действительно есть такое?
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:54
Re: Піреус Банк МКБ
Мабуть правда. У певний момент банк перейшов на "пакетне обслуговування" - хочеш користуватись послугами - оформи пакет, в рамках пакету стягується плата. Я про це дізнався, коли, після багатьох років обслуговування, прийшов оформити поточний рахунок у євро (на додаток до існуючих UAH та USD, для можливості випуску віртуальної карти) - а мені кажуть: "поточний рахунок сам по собі безкоштовно ми не відкриваємо, купуйте пакет".
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:45
Влітку відкривав валютний депозит, взяли 300 гривень "за рахунок", про "пакети" не пам'ятаю, але тоді % був вище, вирішив, що так-сяк окупається, нехай
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:41
300 в год или 160 в месяц,как в прокредите?
никому не верю
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