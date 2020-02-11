Піреус Банк МКБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:16
Son of Sun написав: candidat написав:
Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести.
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.
https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020».
ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
В Комсі рубаєм до літа 19%....тут такого не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32341
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1638 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:51
Квесторе_поверніться написав: Son of Sun написав: candidat написав:
Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести.
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.
https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020».
ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
В Комсі рубаєм до літа 19%....тут такого не було.
В лотерею можна виграти мульйон.
Порівнюйте банки рівної категорії, а не мухи з котлетами разом
Son of Sun
Повідомлень: 585
З нами з: 25.04.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 79 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
81599
9629535
38276
4670621
Сер 12 лют, 2020 12:25 rollo
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17447
2454848