Піреус Банк МКБ

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
В Комсі рубаєм до літа 19%....тут такого не було.
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Son of Sun написав:Порівнюйте банки рівної категорії, а не мухи з котлетами разом
Поки в банці не ТА...вони однакової категорії.
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