Піреус Банк МКБ

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
В Комсі рубаєм до літа 19%....тут такого не було.
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Son of Sun написав:Порівнюйте банки рівної категорії, а не мухи з котлетами разом
Поки в банці не ТА...вони однакової категорії.
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Son of Sun написав:Порівнюйте банки рівної категорії, а не мухи з котлетами разом
Поки в банці не ТА...вони однакової категорії.
Розкажете про категорії банок, якщо раптом будуть події, a-la 2008\2013 року, які казки розказуватиме ТАС, і чому він не може видати вам певну суму ваших коштів з рахунку. Якщо вас якість обслуговування, прозорість тарифів, частота їх зміни не цікавлять, то ок, всі банки однакові.
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Son of Sun написав:Але є процеси, на які ми або країна, уряд, президент не сильно впливають.
Ага...про світову чергову кризу багато розмов. Повинні її зустріти ...а там вже діяти по ситуації.
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