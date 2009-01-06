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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:16

  Son of Sun написав:
  candidat написав:Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести. :wink:
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.

https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020». :D 8)

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.

В Комсі рубаєм до літа 19%....тут такого не було. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Son of Sun написав:
  candidat написав:Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести. :wink:
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.

https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020». :D 8)

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.

В Комсі рубаєм до літа 19%....тут такого не було. :)

В лотерею можна виграти мульйон. :lol:

Порівнюйте банки рівної категорії, а не мухи з котлетами разом
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:45

Re: Піреус Банк МКБ

  Son of Sun написав:Порівнюйте банки рівної категорії, а не мухи з котлетами разом

Поки в банці не ТА...вони однакової категорії. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Son of Sun написав:Порівнюйте банки рівної категорії, а не мухи з котлетами разом

Поки в банці не ТА...вони однакової категорії. :)

Розкажете про категорії банок, якщо раптом будуть події, a-la 2008\2013 року, які казки розказуватиме ТАС, і чому він не може видати вам певну суму ваших коштів з рахунку. :mrgreen:
Якщо вас якість обслуговування, прозорість тарифів, частота їх зміни не цікавлять, то ок, всі банки однакові.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:19

Re: Піреус Банк МКБ

  Son of Sun написав:a-la 2008\2013

2013 не дай Бог...то війна і смерть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Son of Sun написав:a-la 2008\2013

2013 не дай Бог...то війна і смерть.

Звичайно, цього краще уникнути.
Але є процеси, на які ми або країна, уряд, президент не сильно впливають.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:42

Re: Піреус Банк МКБ

  Son of Sun написав:Але є процеси, на які ми або країна, уряд, президент не сильно впливають.

Ага...про світову чергову кризу багато розмов.
Повинні її зустріти ...а там вже діяти по ситуації.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:50

Son of Sun В 2013 все було ще ок, а от у 2014 почали сипатися банки "бувших"
Зараз у клоунів наявних банок немає. А тому і сипатися нема чому.
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