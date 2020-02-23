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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:11

  Son of Sun написав:
  candidat написав:Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести. :wink:
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.

https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020». :D 8)

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.

Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу".
Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:29

  candidat написав:
  Son of Sun написав:
  candidat написав:Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести. :wink:
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.

https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020». :D 8)

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.

Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу".
Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков :D
в декабре больше 15,75% было...
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11941
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 128129130131
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