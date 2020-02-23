Піреус Банк МКБ

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу". Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков
ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу". Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков