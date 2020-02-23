RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 07:11

  Son of Sun написав:
  candidat написав:Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести. :wink:
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.

https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020». :D 8)

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.

Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу".
Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков :D
candidat
 
Повідомлень: 640
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:29

  candidat написав:
  Son of Sun написав:
  candidat написав:Ставки трошки більші ніж в Комси...якщо від 50000 занести. :wink:
Все равно мало. Правда, на европейских банках никогда нельзя было много заработать.

https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ec&id=1772
Піреус Банк став переможцем у номінації «Ощадний банк для населення» у категорії банки іноземних банківських груп серед невеликих банків у рамках рейтингу «Банки року – 2020». :D 8)

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.

Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу".
Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков :D
в декабре больше 15,75% было...
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:55

Re: Піреус Банк МКБ

  sens написав:в декабре больше 15,75% было...

Тоді Братки і Комса2 18,5% давали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:17

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:в декабре больше 15,75% было...

Тоді Братки і Комса2 18,5% давали.
почему не написали про 10летний вклад под 18-оффтопить до конца чего мелочиться :mrgreen:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:22

Це підтвердження чому в греків ставки низькі тоді були.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:34

  Квесторе_поверніться написав:Це підтвердження чому в греків ставки низькі тоді були.


вы тут клиент :?:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:39

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це підтвердження чому в греків ставки низькі тоді були.


вы тут клиент :?:

Так
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:41

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це підтвердження чому в греків ставки низькі тоді були.


вы тут клиент :?:

Так

меня в декабре все устроило , забыл на год про банк , не читаю новостей про понижения ставки НБУ , в декабре 2020 может будет актуальным выбор кед , а может и нет
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:53

  candidat написав:Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу".

в цих рейтингових компаніях типу Вибір року в усіх номінаціях лише один учасник. Треба лише заплатити десь 2000 євро за участь і 4000 за "оформлення брошур" у разі перемоги. І отриматєте свою переможну номінацію.
пс: кращий банк на букву Пі :lol:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 932
З нами з: 30.03.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 128129130131
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, mihasik, Ромасик і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3881, 3882, 3883
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38821 4722745
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 16:53
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6678 1555379
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 16:49
-VICTOR-
Идея Банк 1 ... 1755, 1756, 1757
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17565 2470144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 16:44
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.