Піреус Банк МКБ

ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу". Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков
ПС Тазік варто порівнювати з чимось іншим (2 сорту свіжості), ніж з цими греками.
Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу". Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует. Иностранный банк для иностранных вкладчиков
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Це підтвердження чому в греків ставки низькі тоді були.
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Квесторе_поверніться написав:Це підтвердження чому в греків ставки низькі тоді були.
вы тут клиент
Так
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candidat написав:Категория звучит аналогично выражению "широко известен в узких кругах", или что-то вроде "лучший банк для тех, кто живет в городе N, имеет троих детей и ездит на авто на работу".
в цих рейтингових компаніях типу Вибір року в усіх номінаціях лише один учасник. Треба лише заплатити десь 2000 євро за участь і 4000 за "оформлення брошур" у разі перемоги. І отриматєте свою переможну номінацію. пс: кращий банк на букву Пі