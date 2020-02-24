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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:57
greenozon написав: ukrprom2014 написав: candidat написав:
Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует.
По евро разве что
гіде по 11 єуро? ??
На поле чудес, неглубоко закопать и ждать
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Son of Sun
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