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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:46

  ukrprom2014 написав:
  candidat написав:Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует.

По евро разве что :)


гіде по 11 єуро? ??
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greenozon
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Повідомлень: 7718
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:57

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:
  candidat написав:Ставка сейчас всего 11%. Сомнительно, что такая ставка многих у нас заинтересует.

По евро разве что :)


гіде по 11 єуро? ??

На поле чудес, неглубоко закопать и ждать
Son of Sun
 
Повідомлень: 608
З нами з: 25.04.14
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  #<1 ... 129130131132
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