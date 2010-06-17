А у каких банков не так же (разве что кроме тех, которые совсем на ладан дышат)? Открывайте ваше в конце срока и забывайте. Или, что явно получше, с капитализацией, если есть и если так не хочется ежемесячно получать проценты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 05:15
А у каких банков не так же (разве что кроме тех, которые совсем на ладан дышат)? Открывайте ваше в конце срока и забывайте. Или, что явно получше, с капитализацией, если есть и если так не хочется ежемесячно получать проценты.
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:39
Re: Піреус Банк МКБ
Сьогодні банка видала тіко 500 долярів...хоча я хтів більше. Кажуть внутрішні ліміти. WTF.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:35
А ше прислала вісточку шо працює з 10-00.
Каса до 16-30.
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