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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 06:15

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це підтвердження чому в греків ставки низькі тоді були.

меня в декабре все устроило , забыл на год про банк , не читаю новостей про понижения ставки НБУ , в декабре 2020 может будет актуальным выбор кед , а может и нет

А у каких банков не так же (разве что кроме тех, которые совсем на ладан дышат)? Открывайте ваше в конце срока и забывайте. Или, что явно получше, с капитализацией, если есть и если так не хочется ежемесячно получать проценты.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:39

Re: Піреус Банк МКБ

Сьогодні банка видала тіко 500 долярів...хоча я хтів більше. Кажуть внутрішні ліміти. WTF.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:35

  lov2108 написав:Сьогодні банка видала тіко 500 долярів...хоча я хтів більше. Кажуть внутрішні ліміти. WTF.

А ше прислала вісточку шо працює з 10-00.
Каса до 16-30.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:27

  Квесторе_поверніться написав:
  lov2108 написав:Сьогодні банка видала тіко 500 долярів...хоча я хтів більше. Кажуть внутрішні ліміти. WTF.

А ше прислала вісточку шо працює з 10-00.
Каса до 16-30.
пока гроши на срочном эти лимиты для свинорылов в кедах
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:20

Re: Піреус Банк МКБ

  sens написав:пока гроши на срочном эти лимиты для свинорылов в кедах

или тех кому лень заморачиваться с поиском лучших полян
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lov2108 написав:Сьогодні банка видала тіко 500 долярів...хоча я хтів більше. Кажуть внутрішні ліміти. WTF.

А ше прислала вісточку шо працює з 10-00.
Каса до 16-30.
пока гроши на срочном эти лимиты для свинорылов в кедах

У меня на срочном. Это так, на вильном завалялись...решил снять на карманные.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:14

Re: Піреус Банк МКБ

Які найвигідніші варіанти заведення грошей онлайн (на депо, на поточний)?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:33

  Rebel написав:Які найвигідніші варіанти заведення грошей онлайн (на депо, на поточний)?

Якщо без 1% за вхід, то лише на депозит. Але його треба відкрити у відділенні, і переказати кошти протягом наступних пари днів. Інформація станом на осінь 2019. Сумніваюсь, що щось у них змінилось, банк надзвичайно стабільний: в них моб. банкінг незмінний з 2011 року.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:16

Son of Sun а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47

  Rebel написав:Son of Sun а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?

Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.
Son of Sun
 
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