А у каких банков не так же (разве что кроме тех, которые совсем на ладан дышат)? Открывайте ваше в конце срока и забывайте. Или, что явно получше, с капитализацией, если есть и если так не хочется ежемесячно получать проценты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 06:15
А у каких банков не так же (разве что кроме тех, которые совсем на ладан дышат)? Открывайте ваше в конце срока и забывайте. Или, что явно получше, с капитализацией, если есть и если так не хочется ежемесячно получать проценты.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:39
Re: Піреус Банк МКБ
Сьогодні банка видала тіко 500 долярів...хоча я хтів більше. Кажуть внутрішні ліміти. WTF.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 00:35
А ше прислала вісточку шо працює з 10-00.
Каса до 16-30.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 07:27
пока гроши на срочном эти лимиты для свинорылов в кедах
никому не верю
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:20
Re: Піреус Банк МКБ
или тех кому лень заморачиваться с поиском лучших полян
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:55
У меня на срочном. Это так, на вильном завалялись...решил снять на карманные.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 17:14
Re: Піреус Банк МКБ
Які найвигідніші варіанти заведення грошей онлайн (на депо, на поточний)?
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:33
Якщо без 1% за вхід, то лише на депозит. Але його треба відкрити у відділенні, і переказати кошти протягом наступних пари днів. Інформація станом на осінь 2019. Сумніваюсь, що щось у них змінилось, банк надзвичайно стабільний: в них моб. банкінг незмінний з 2011 року.
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:16
Son of Sun а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47
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