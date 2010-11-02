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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:22
Son of Sun написав: Rebel написав:Son of Sun
а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?
Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.
Свежий это какой срок - вчера или месяц назад и тем более бесплатно безналично/?
никому не верю
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