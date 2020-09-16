|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:22
Son of Sun написав: Rebel написав:Son of Sun
а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?
Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.
Свежий это какой срок - вчера или месяц назад и тем более бесплатно безналично/?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12382
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:45
sens написав: Son of Sun написав: Rebel написав:Son of Sun
а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?
Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.
Свежий это какой срок - вчера или месяц назад и тем более бесплатно безналично/?
Підписали договір у відділенні, і на суму договору - безвідсотковий безнальний (СЕП) вхід протягом наступних пари днів.
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 17:09
это ж в сентябре уже откроют новый офис на Белорусской ? Также новый вин-банк должны запустить, будет и обмен валют там... интересненько
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 986
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:02
новый - центральный- офис на Белорусской откроется 9 октября...Новый вин-банк тож на октябрь переносится
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 986
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:36
Клаус написав:
новый - центральный- офис на Белорусской откроется 9 октября...Новый вин-банк тож на октябрь переносится
новий вінбанк ще восени минулого року обіцяли.
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05
Son of Sun написав:
новий вінбанк
ще один віртуальний банк в кишеньці?
де про це можна почитати
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9568
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:09
greenozon написав: Son of Sun написав:
новий вінбанк
ще один віртуальний банк в кишеньці?
де про це можна почитати
веб- та мобільний доступ до рахунків, які не оновлювались ще з року так 2012!
Банк не віртуальний.
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|89486
|10529297
|
|
|42943
|5206740
|
|
|17117
|2385964
|
|