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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:22
Son of Sun написав: Rebel написав:Son of Sun
а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?
Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.
Свежий это какой срок - вчера или месяц назад и тем более бесплатно безналично/?
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 16 тра, 2020 10:45
sens написав: Son of Sun написав: Rebel написав:Son of Sun
а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?
Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.
Свежий это какой срок - вчера или месяц назад и тем более бесплатно безналично/?
Підписали договір у відділенні, і на суму договору - безвідсотковий безнальний (СЕП) вхід протягом наступних пари днів.
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Son of Sun
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:09
это ж в сентябре уже откроют новый офис на Белорусской ? Также новый вин-банк должны запустить, будет и обмен валют там... интересненько
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Клаус
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:02
новый - центральный- офис на Белорусской откроется 9 октября...Новый вин-банк тож на октябрь переносится
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Клаус
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:36
Клаус написав:
новый - центральный- офис на Белорусской откроется 9 октября...Новый вин-банк тож на октябрь переносится
новий вінбанк ще восени минулого року обіцяли.
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Son of Sun
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05
Son of Sun написав:
новий вінбанк
ще один віртуальний банк в кишеньці?
де про це можна почитати
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greenozon
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:09
greenozon написав: Son of Sun написав:
новий вінбанк
ще один віртуальний банк в кишеньці?
де про це можна почитати
веб- та мобільний доступ до рахунків, які не оновлювались ще з року так 2012!
Банк не віртуальний.
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Son of Sun
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:16
вот Наумов ушёл в Ощад.. как думаете новый ПредПравл придаст ускорения банку ?
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Клаус
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:28
Клаус написав:
вот Наумов ушёл в Ощад.. как думаете новый ПредПравл придаст ускорения банку ?
Тихше їдеш довше будеш.
А шо тут можна заюзати?
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