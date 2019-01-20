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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:22

  Son of Sun написав:
  Rebel написав:Son of Sun а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?

Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.

Свежий это какой срок - вчера или месяц назад и тем более бесплатно безналично/?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:45

  sens написав:
  Son of Sun написав:
  Rebel написав:Son of Sun а якщо поповнювати існуючий (відкритий взимку)? Мається на увазі поповнення депозиту СЕПом?

Лише на свіжовідкритий у відділенні новий депозит вхід безкоштовний.

Свежий это какой срок - вчера или месяц назад и тем более бесплатно безналично/?

Підписали договір у відділенні, і на суму договору - безвідсотковий безнальний (СЕП) вхід протягом наступних пари днів.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:09

это ж в сентябре уже откроют новый офис на Белорусской ? Также новый вин-банк должны запустить, будет и обмен валют там... интересненько
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:02

новый - центральный- офис на Белорусской откроется 9 октября...Новый вин-банк тож на октябрь переносится
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:36

  Клаус написав:новый - центральный- офис на Белорусской откроется 9 октября...Новый вин-банк тож на октябрь переносится

новий вінбанк ще восени минулого року обіцяли.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05

Re: Піреус Банк МКБ

  Son of Sun написав:новий вінбанк


ще один віртуальний банк в кишеньці?
де про це можна почитати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:09

  greenozon написав:
  Son of Sun написав:новий вінбанк


ще один віртуальний банк в кишеньці?
де про це можна почитати

веб- та мобільний доступ до рахунків, які не оновлювались ще з року так 2012!
Банк не віртуальний.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:16

вот Наумов ушёл в Ощад.. как думаете новый ПредПравл придаст ускорения банку ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:28

  Клаус написав:вот Наумов ушёл в Ощад.. как думаете новый ПредПравл придаст ускорения банку ?

Тихше їдеш довше будеш. :)
А шо тут можна заюзати?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:22

  Клаус написав:вот Наумов ушёл в Ощад.. как думаете новый ПредПравл придаст ускорения банку ?

Придаст.
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