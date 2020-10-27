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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03

Re: Піреус Банк МКБ

Открылось отделение на Белорусской 11. Это там где раньше Укрсоц был, потом Альфа банк?

А есть тут что интересное для свиней?
Amid
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:46

  Amid написав:А есть тут что интересное для свиней?


вообще ничего, даже условия Кешбека по их кредитке, которую фиг получишь, тоже калечные
https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ew&id=1685
что-то не найду условий, может прикрыли уже, но вот этот номер с "не меньше 30 гривен" попросту выкидывает практически все покупки из программы
cohan
 
Повідомлень: 378
З нами з: 27.09.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:52

cohan

Спасибо. Похоже, только ячейки от 18 грн интересны.
Amid
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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1
  #<1 ... 131132133134
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